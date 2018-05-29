На КремльТВ Украине пригрозили расправой за вступление в НАТО

Российский пропагандист, военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Россия обязана не допустить вступления в НАТО больше ни одной постсоветской страны, используя все доступные ей методы давления на соседей.

Кроме того, он акцентировал внимание на силовых методах вмешательства в политику независимых государств. Угрожающее заявление Коротченко сделал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".