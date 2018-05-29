На КремльТВ Россию назвали защитницей Украины

В эфире российского телевидения озвучили бессмысленный тезис о том, что главным гарантом безопасности Украины является Россия, поэтому ей не нужно искать поддержки НАТО.

Бредовое заявление о стране, которая захватила украинский Крым и часть территорий Донбасса, сделал российский военный эксперт Игорь Коротченко во время перепалки с украинскими политологом Вадимом Карасевым на пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия 1".