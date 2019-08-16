На КремльТВ рассказали, зачем РФ оккупировала Донбасс

На КремльТВ рассказали, зачем РФ оккупировала Донбасс98 Читати матеріал російською
Россия развязала войну на Донбассе, чтобы вынудить Украину признать аннексию Крыма. На самом деле этот регион агрессору не нужен и даже наносит ущерб.
Такое мнение озвучил российский пропагандист, политолог Алексей Рощин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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