Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

На КремльТВ рассказали, зачем РФ оккупировала Донбасс

98 Читати матеріал російською

Россия развязала войну на Донбассе, чтобы вынудить Украину признать аннексию Крыма. На самом деле этот регион агрессору не нужен и даже наносит ущерб.

Такое мнение озвучил российский пропагандист, политолог Алексей Рощин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...