На КремльТВ рассказали, зачем РФ оккупировала Донбасс

Россия развязала войну на Донбассе, чтобы вынудить Украину признать аннексию Крыма. На самом деле этот регион агрессору не нужен и даже наносит ущерб.

Такое мнение озвучил российский пропагандист, политолог Алексей Рощин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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