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На КремльТВ "присвоили" России реку Днепр

1.7т Читати матеріал російською

На российском пропагандистском телевидении снова взорвались возмущениями из-за водной блокады аннексированного Крыма и заявили, что река Днепр является исконно русской.

Бредовую претензию озвучил одиозный ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов.

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