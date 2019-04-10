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На КПВВ "Мар'їнка" змінили режим безпеки: в Держприкордонслужбі розкрили деталі

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Речник Прикордонної служби України Олег Слободян повідомив про те, що керівник штабу ООС прийняв рішення про скасування з сьогоднішнього ранку режиму "Червоний" на КПВВ "Мар'їнка" і дорожній коридор, за його словами, відновив свою роботу. Проте, він наголосив, що говорити про певний рівень безпеки чи небезпеки важко через те, що цей пункт пропуску фактично знаходиться у зоні бойових дій.

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