На Контрактовій площі повалили ханукію під антисемітські гасла

Мирослав Семенюк Відео 10:51, 12.12.2020
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