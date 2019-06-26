На Київщині поховали 9-річного Захара Черевка: подробиці трагедії

26 червня в одному із сіл на Київщині поховали 9-річного Захара Черевка. Минулих вихідних його знайшли мертвим в київському озері. До ніг дитини був прив'язаний камінь.

За спогадами сусідів, хлопчик виховувався тільки бабусею. Мати, кажуть, жила окремо зі своїм чоловіком, на хлопчика часто кричала.

Поліція вже з'ясувала, що Захара вбив 30-річний брат його вітчима. Він покликав дитину купатися на озеро, напав на неї зі спини, завдав близько 30 ударів ножем і ще кілька – молотком по голові. Блокнот і сорочку Захара він сховав на березі. А пізніше в поліції заявив, що діяв "через образу".

Злочинця заарештували на 2 місяці без права внесення застави. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Детальніше про трагедію – в сюжеті ObozTV.

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