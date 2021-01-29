На Київ обрушився снігопад

Олег Тимченко Відео 13:20, 29.01.2021

У Києві, з 29 по 30 січня, через ожеледицю і снігопадів очікуються складні умови на дорогах міста. У пресслужбі ДСНС Києва закликали водіїв та пішоходів дотримуватися ряду правил та рекомендацій, щоб уникнути травм та ДТП.

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