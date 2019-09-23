На говерлу піднімуться люди із трансплантованими органами: журналістка

Журналістка та волонтерка Ірина Заславець прокоментувала подію, яка відбудеться на найвищій горі України Говерлі.

За попередньої інформацією близько 100 осіб, яким було трансплантовано органи, здійснять сходження на найвищу гору України. За словами Заславець, точна кількість людей із трансплантованими органами, які піднімуться на Говерлу, становитиме 35. Це люди, яким було пересаджені серце, печінки, нирки, легені.

Разом з ними будуть іти їхні рідні, які часто були також і їхніми донорами. Це ті люди, які поділилися ниркою, або шматочком печінки чи легенів. Також ітимуть лікарі-трансплантологи та кардіологи, які слідкуватимуть за станом усіх, хто сходить. І у групі буде заступник міністра охорони здоров'я.

Заславець заявила, що вдалося зібрати людей, від яких залежить майбутнє української трансплантації. Таке сходження, безумовно, приверне додаткову увагу громадськості до проблем, які пов'язані із трансплантацією органів в Україні, додала волонтерка.

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