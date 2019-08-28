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На Горіховий Спас в Україні похолоднішає: прогноз погоди на 29 серпня від ObozTV

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На Горіховий Спас, який відзначається 29 серпня, спека в Україні нарешті послабне. Ночі стануть ще більш прохолодними, місцями до +6 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 29 серпня.

На заході чисте безхмарне небо, опадів не прогнозують. Максимум денної температури +30 градусів, вночі +13.

На півночі мінлива хмарність, без опадів. Денний максимум +20 градусів , нічний мінімум всього +6.

На сході переважно хмаритиме, але день обіцяє бути сухим. Повітря прогріється до +20 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +6.

На Горіховий Спас в Україні похолоднішає: прогноз погоди на 29 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

У південних областях та в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря протягом дня +25 градусів, вночі на термометрах +15.

В Центральній Україні небо затягне хмарами, але опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +22 градуси, вночі +8.

Києву обіцяють похмурий та сухий день з максимальною температурою +22 градуси. Нічний мінімум +13.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами Укргідрометцентру початок вересня порадує теплою і сонячною погодою, але вже з середини місяця слід чекати на похолодання.

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