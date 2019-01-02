На Донбасі загинув військовий – В Україні відзначили день народження Бандери – Новорічні надзвичайні ситуації в Росії – новини на ObozTV

Один воїн загинув, двох поранено – так минула доба у зоні бойових дій, на Донбасі. Бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню.

Урочистості з нагоди дня народження Бандери пройшли і в містах України, зокрема – на Донеччині, у Слов‘янську.

13 людей травмовано в наслідок обвалу дерев'яного міста у Москві. Сталося це прямо під час новорічного святкування, а саме – виконанні гімну Росії. В російському Магнітогорську, напередодні нового року, в одній з багатоповерхівок стався вибух; на сьогодні знайдено 11 тіл загиблих. А вже 1 січня троє людей загинули у тому ж таки Магнітогорську через загоряння маршрутної "Газелі".

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