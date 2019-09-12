На Донбасі три добробата віддали зброю Нацполіціі: коментарі ветерана

Колишній командир роти батальйону "Айдар", народний депутат України 8-го скликання Ігор Лапін пояснив, чому три добровольчих батальйони на Донбасі передали зброю Нацполіціі.

"У 2014 році добровольчі батальйони фактично починали свій бойовий шлях з трофейною зброєю. Пам'ятаю, як ми їхали на передову, це був 2014 год ... Я, наприклад, їхав, купивши собі мисливський карабін ... Уже після того у нас було багато зброї, коли нам видавали його ВСУ, тому що батальйон "Айдар" підкорявся не МВС, а саме Збройним силам України. І також у нас було багато трофейної зброї ", - зазначив комбат.

У нас є добровільні батальйони, які знаходяться постійно на передовій. Але що робити, коли цей батальйон відходить від передових позицій за наказом на свій пункт постійно дислокації? Зрозуміло, що якщо батальйон підпорядковується МВС або ВСУ, то ця зброя зберігається в спеціально відведених місцях. А що робити, якщо у батальйону немає такого пункту постійної дислокації? Тоді звичайно, зброю треба передавати. Наскільки я зрозумів з дуже багатьох джерел, то було передано саме зайву зброю – яка не використовується, а лежить на складах за місцем знаходження цих батальйонів територіально, додав він.

"На передовій, зрозуміло, все необхідне є для приведення в підвищену боєготовність. А є ще те, що не використовується. Ну, наприклад, закладки, фугаси, я бачив дуже багато речей на відео передачі цієї зброї, від самопальних пристроїв до заводських, в тому числі і "фаготи" я бачив. Тобто це зброя, яка має встановлюватися на відповідну техніку, якщо в батальйоні немає такої техніки – а це трофейна зброю – то що з ним робити? Закопувати у криївки? " - заявив Лапін.

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