На Донбасі треба звільнити з роботи всіх вчителів, – Ніцой

Реінтеграція окупованих територій Донбасу повинна включати і повну заміну керівного і викладацького складу загальноосвітніх шкіл.

Таку думку в програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV висловила письменниця Лариса Ніцой. "Міняти педагогічний склад, звільнити весь керівний склад, всіх вчителів, які вчили дітей", – заявила вона.

На думку письменниці, щоб забезпечити Донбас педагогічними кадрами, на цій території слід будувати гуртожитки та запрошувати вчителів з підконтрольної частини України. "Хтось може там жити, а хтось працювати по контракту – попрацював по контракту, поїхав, а хтось наступний приїхав", – пояснила Ніцой.

Вона заявила, що не лише на Донбасі, а й загалом в Україні повинна бути гуманітарна політика, якої, на її думку, наразі немає. В цьому контексті письменниця звернула увагу на те, що окупаційна влада "ДНР" і "ЛНР" провадить у школах своєрідне "патріотичне виховання".

"Там вчать захищати свою територію, а у нас не вчать. Це теж складова гуманітарної політики – привчати дітей до обов’язку захищати свою країну", – наголосила вона.

Як писав OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі продовжують активну мілітаризацію дитячого виховання та всіляко залучають школярів до своїх пропагандистських заходів. Зокрема, пропагандою війни серед дітей займаються такі організації, як "Юнармія" та "Пересвет". Вони шикують дітей у військовій формі під прапорами бойовиків.