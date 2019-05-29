На Донбасі під час бою зник військовий: Obozrevatel News

На Донбасі під час бою зник військовий

А на Донбасі під час бою зник безвісти український військовий. Про це повідомляється на фесбук сторінці 54 окремої механізованої бригади. В районі Попасної групу українських саперів атакувала диверсійно-розвідувальна група бойовиків. Зав’язався бій. На даний час українського військового шукають. Загалом минулої доби бойовики 11 разів порушили "режим тиші". Ворог бив із заборонених мінськими угодами артилерійських систем. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів один український армієць зазнав поранень. Від початку цієї доби ворог з мінометів калібру 82 міліметри вже тричі обстріляв позиції української армії поблизу Пісків.

Скандал зі зникненням техніки в Адміністрації президента

Новий секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в Адміністрації президента України зникли монітори та сервери, на яких зберігалася секретна інформація. Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. На ньому чиновник показав порожні стіни приміщення з нішами для моніторів, а також порожні стелажі для серверів. Через це він пообіцяв звернутися до правоохоронців.

У відповідь колишній прес-секретар п'ятого президента України Петра Пороршенка - Святослав Цеголко заявив, що всю техніку колишній глава держави орендував на особисті кошти. А от після завершення його каденції монітори і сервери повернули орендодавцю. Крім того, Цеголко запевнив: конфіденційної інформації на серверах збережено не було. Відреагував на відео і колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, те, що показав на відео Данилюк, не має жодного відношення до РНБО. Техніка ж головного ситуаційного центру РНБО "знаходиться під надійною охороною і працює в штатному режимі"- каже Олександр Турчинов.

Повернення Саакашвілі до України

Уже сьогодні в Україну повернеться колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі. Напередодні президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Літак з політиком прилетить з Варшави в аеропорт "Бориспіль" після п`ятої вечора. Про це повідомила речниця Саакашвілі Дарина Чиж. Сам екс-президент Грузії в інтерв`ю ЗМІ розповів: повертається, бо скучив за Україною. Мовляв, жодних перемовин з представниками Зеленського для повернення собі громадянства він не проводив. Це рішення виключно українського президента. Крім того, Саакашвілі запевняє, що жодних політичних амбіцій щодо дострокових виборів у Верховну Раду не має. Каже: буде дуже обережним навіть, якщо вирішить погодитися на якусь посаду. Тим часом, Держприкордонслужба відповіла, що пустить Саакашвілі в Україну. Пояснили: не мають права обмежувати в'їзд громадянину України.

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