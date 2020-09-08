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8 вересня • оновлено в 13:22
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На Дніпропетровщині зафіксовано масовий мор бджіл

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Автор
Аліна Рашевська Аліна Рашевська
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