На Дніпропетровщині водієві автобуса стало погано під час рейсу

Відео 14:41, 4.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Мер Тернополя пригрозив владі через блокаду міста "червоної" зони: подумали, що ви – господарі?

ЗМІ викрили Міноборони у зриві закупівлі боєприпасів і техніки по Держоборонзамовленню. Документ

Арахамія "отримав" замість Зеленського на зустрічі з місцевими жителями в Миколаєві. Відео

СБУ пояснила фото двох різних заручниць терориста у Києві

У Туреччині побили відому українську топмодель: деталі НП і фото 18+