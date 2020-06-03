На Дніпропетровщині величезний рій бджіл "втік" з пасіки. Люди налякані. Фото, відео

Відео 15:15, 3.06.2020
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