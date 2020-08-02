На Дніпропетровщині мисливці влаштували стрілянину поруч з дитячим пляжем

Відео 17:12, 2.08.2020 Оновлено: 18:10, 2.08.2020
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