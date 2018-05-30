На аукціоні продадуть унікальну перлину

На аукціон в Гаазі виставили найбільшу у світі прісноводну перлину "Сплячий лев". Його вага складає 578 каратів.

Ця перлина унікальна, оскільки вона виросла у природі, без участі людини.

На сьогоднішній день "Сплячий лев" знаходиться у приватній колекції Германа Домміса.

"Оскільки це частинка природи, її дар, перлина повинна виставлятися в музеї", - прокоментував колекціонер своє рішення.

Фахівці вважають, що перлина була знайдена в Китаї і колись належала російській імператриці Катерині Великій. Аукціон в Гаазі, де продадуть "Сплячого лева", відбудеться 31 травня.

Організатори аукціону вважають, що продадуть унікальну річ за більш, ніж 500 тисяч євро.