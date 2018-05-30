На аукціоні продадуть унікальну перлину

На аукціоні продадуть унікальну перлину235Читати новину російською
На аукціон в Гаазі виставили найбільшу у світі прісноводну перлину "Сплячий лев". Його вага складає 578 каратів.
Ця перлина унікальна, оскільки вона виросла у природі, без участі людини.
На сьогоднішній день "Сплячий лев" знаходиться у приватній колекції Германа Домміса.
"Оскільки це частинка природи, її дар, перлина повинна виставлятися в музеї", - прокоментував колекціонер своє рішення.
Фахівці вважають, що перлина була знайдена в Китаї і колись належала російській імператриці Катерині Великій. Аукціон в Гаазі, де продадуть "Сплячого лева", відбудеться 31 травня.
Організатори аукціону вважають, що продадуть унікальну річ за більш, ніж 500 тисяч євро.