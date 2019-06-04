Мюзикли під відкритим небом: Київ зустрічає VII Міжнародний фестиваль "О-Фест 2019" ч.2

Гість студії Бурчук Live український театральний режисер, педагог та продюсер, голова Національної спілки театральних діячів України, директор і художній керівник Київського національного академічного театру оперети Богдан Струтинський, розповів про VII Міжнародний музичний фестиваль оперети, опери та мюзиклу "О-Фест 2019", який відбудеться 8 і 9 червня.

Фестивальні локації будуть розташовані в Київському національному академічному театрі оперети і open-air - на Співочому полі в Києві, в міському парку Бучі. Співорганізатором фестивалю є Київський національний академічний театр оперети.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!