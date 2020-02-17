Мюнхенська конференція та розподіл сил у світі: військовий експерт

Заступник директора центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував розподіл сил на політичній арені у світі та Європі зокрема.

"Теорія, де деякі країни підтримують Росію, а інші країни виступають проти неї не є можливою. Нагадаю, що Росія - це лише 2% світового ВВП. Тому просто неможливо, щоб довкола такого центру крутились гранди, які мають абсолютно незрівнянні з РФ економічні, воєнно-політичні та інші потенціали. Якщо ми беремо США та ЄС, то з приходом Трампа США стали новим гравцем, який намагається переформувати світовий порядок. Вони намагаються впливати на роль Китаю, іде переформатування відносин між США та Китаєм", - заявив Самусь.

Експерт наголосив, що українці досі живуть у постімперській реальності і не усвідомлюють власну суб'єктність.

"На жаль, ми її лише випрацьовуємо і намагаємось приєднатись до якогось центру", - додав він.

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