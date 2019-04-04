МВС готово забезпечити охорону під час дебатів на ''Олімпійському''

Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко зазначив, що в разі ухваленого рішення Центральною виборчою комісією та всіма учасниками дебатів, МВС готово забезпечити на головній спортивній арені країни безпеку за найвищими стандартами.

Він нагадав, що у українських правоохоронців є досвід роботи на цьому об'єкті, зокрема, забезпечення правопорядку під час фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, який проходив минулого року на НСК "Олімпійский". Шевченко зазначив, що цей об'єкт дуже добре знайомий правоохоронцям, вони технологічно, технічно і безпеково його розуміють.

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