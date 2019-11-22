МВФ категорично проти повернення "Привата" Коломойському: економіст

Економіст Борис Кушнірук у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, чи є версія Сергія Лещенка щодо вимог МВФ про недопущення повернення націоналізованих банків їх приватним власникам правдивою.

"Тут безперечно йдеться про "Приват", і я переконаний. що це неповне відображення позиції МВФ. Ще коли навесні я перебував на сесії ради директорів МВФ, то я отримував доволі чітку позицію представників МВФ, що будь-які кроки на користь Коломойського будуть сприйматись переходом червоної лінії, після чого співпраця з Україною буде заморожена", - заявив економіст.

Він додав, що питання із поверненням націоналізованих банків треба розглядати більш широко.

"Якби команда президента Зеленського не гралась у рейдерське захоплення Верховного суду, а йдеться саме про це, то не було би жодного подібного рішення, адже Верховний суд вже довів свою незалежність і вже ухвалював рішення, які були не на користь пана Коломойського", - зазначив Кушнірук.

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