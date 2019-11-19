Музиканти – роботи
У мережі швидкими темпами поширилося виступ однієї кавер-групи.
Музиканти – роботи
Скріншот з відео
Музиканти – роботи
Скріншот з відео
Примітний той факт, що група повністю складається з роботів, які грають на звичайних, не пристосованих для них інструментах.
До складу групи входять:
Стів Бій – робот-барабанщик. У нього 4 руки з закріпленими в них паличками, а також 2 ноги, які тиснуть на педалі.
Фінгерс – робот з двома руками, на яких встановлені 78 пальців.
Боунс – робот бас-гітарист. У нього теж дві руки, але по 4 пальці на кожній. Його особливість в тому, що він може вільно пересуватися по сцені завдяки гусеничної платформі.
Мега-Вотсон – робот-вокаліст. Володіє голосом, практично не відрізнятись від людського.
Музиканти – роботи
Скріншот з відео
Музиканти – роботи
Скріншот з відео
Поки що в репертуарі групи тільки кавер-версії пісень відомих виконавців.
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