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19 листопада • оновлено в 09:57
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Музиканти – роботи

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У мережі швидкими темпами поширилося виступ однієї кавер-групи.

Музиканти – роботи

Музиканти – роботи

Скріншот з відео

Музиканти – роботи

Музиканти – роботи

Скріншот з відео

Примітний той факт, що група повністю складається з роботів, які грають на звичайних, не пристосованих для них інструментах.

До складу групи входять:

Стів Бій – робот-барабанщик. У нього 4 руки з закріпленими в них паличками, а також 2 ноги, які тиснуть на педалі.

Фінгерс – робот з двома руками, на яких встановлені 78 пальців.

Боунс – робот бас-гітарист. У нього теж дві руки, але по 4 пальці на кожній. Його особливість в тому, що він може вільно пересуватися по сцені завдяки гусеничної платформі.

Мега-Вотсон – робот-вокаліст. Володіє голосом, практично не відрізнятись від людського.

Музиканти – роботи

Музиканти – роботи

Скріншот з відео

Музиканти – роботи

Музиканти – роботи

Скріншот з відео

Поки що в репертуарі групи тільки кавер-версії пісень відомих виконавців.

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