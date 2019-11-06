Музикант Орест Галицький став гостем інфо-панк шоу "Бурчук Live"

Музикант Орест Галицький у прямому етері ObozTV розповів про свою творчість та співпрацю з іншими музикантами.

Він прокоментував новини щодо побиття музикантів у Львові за те, що ті співали пісні російською мовою.

"Я більше схиляюсь до того, що це якась провокація. Це дико, і мені не вкладається в голові. Це не нормально. За той час, що я жив у Львові, я жодного разу не стикався з подібними ситуаціями", - заявив Галицький.

Музикант завітав до студії ObozTV із прем'єрою.

"Я прийшов із відео на пісню Spain, яку я написав перебуваючи в Іспанії. Мене переповнюють емоції, я дуже хочу поділитись цією піснею з вами", - зазначив музикант.

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