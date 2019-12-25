Музикант Ігор Воєвуцький став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" - ч.2

Музикант, екссоліст гурту "Авіатор" Ігор Воєвуцький став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Він розповів про те, що він католик і сьогодні 25 грудня святкує Різдво.

"Останній раз на сповіді був місяців вісім тому", - зазначив музикант.

Музикант розкрив подробиці свого нового сольного проекту, який матиме назву "Ігор Ян".

Він виконав декілька своїх нових піcень.

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