Музика, яка народжена в 60-их: унікальний музичний стиль в українському шоу-бізнесі

Гості програми Ольга Лукачева та VOLGA: FUNK, яким цього місяця виповнюється три роки, подарували глядачам Бурчук Live сонячну та життєрадісну музику в силі фанк. У складі гурту 13 музикантів, кращих професіоналів країни, які грають в командах абсолютно різних напрямків – від рок-музики до хіп-хопу, а також запрошені відомі артисти, разом виконують завзятий, чесний, справжній фанк.

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