Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Музичний гурт Reve Ta Stohne на Бурчук LIVE

41 Читати матеріал російською

Музичний гурт Reve Ta Stohne у прямому ефірі програми у стилі інфо-панк "Бурчук LIVE"

Музиканти зіграли декілька пісень та поспілкувались із ведучими.

Під акомпонемент цього гурту у Києві сталась негода - сильний дощ та буревій.

"Це був саундтрек до нашого виступу", - заявили музиканти.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...