Музичний гурт Reve Ta Stohne на Бурчук LIVE

Музичний гурт Reve Ta Stohne на Бурчук LIVE41 Читати матеріал російською
Музичний гурт Reve Ta Stohne у прямому ефірі програми у стилі інфо-панк "Бурчук LIVE"
Музиканти зіграли декілька пісень та поспілкувались із ведучими.
Під акомпонемент цього гурту у Києві сталась негода - сильний дощ та буревій.
"Це був саундтрек до нашого виступу", - заявили музиканти.
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