Музичний гурт Reve Ta Stohne на Бурчук LIVE

Музичний гурт Reve Ta Stohne у прямому ефірі програми у стилі інфо-панк "Бурчук LIVE"

Музиканти зіграли декілька пісень та поспілкувались із ведучими.

Під акомпонемент цього гурту у Києві сталась негода - сильний дощ та буревій.

"Це був саундтрек до нашого виступу", - заявили музиканти.

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