Музичні топ-події 2019 року в Україні

Сіті-гайдерка Маріетта Вейс назвала топ-3 музичних подій, які чекають на Україну у 2019 році. Першим із того, що б вона особисто хотіла виділити, це стадіонний концерт Монатика, який відбудеться влітку. Вона припускає, що концерт українського виконавця можливо затьмарить навіть концерт Imagine Dragons, який відбувався в минулому році.

Другою за важливістю музичною подією України стане Atlas Weekend, який цьог року відбудеться втретє, та на якому планується виступ понад 250 артистів.

Третім, на її думку стане музичний фестиваль UPark, який так само має відбутися влітку, та на якому очікується багато відомих виконавців.

Окремою значною подією Маріетта Вейс відзначила запланований на жовтень візит з концертом Ероса Рамазотті. Проте, як вона зазначила, це для любителів класичного і більш серйозного жанру.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!