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24 грудня • оновлено в 14:57
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Муж топ-пропагандистки Путина назвал Украину частью России

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Скандальный режиссер Тигран Кеосаян, муж топ-пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян нагло заявил, что Украина якобы является частью России, а не самостоятельным государством.

Кремлевский тезис он озвучил во время своего пропагандистского спича об открытии железнодорожной ветки Крымского моста в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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