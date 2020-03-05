Мустафа Джемілєв Путіну: "Забирайся з нашої землі". Це єдине, що я від нього хочу

Путін знає, що кримські татари якщо не на 100% то на 99 % проти окупації. Всі ці роки вони намагалися створити в Криму організації колаборантів. Не виходить у них.

- У кримських татар дуже багато проблем. Вони виникли за часів перебування у складі Росії. Депортації та геноцид – Росія несе за це відповідальність.

- Мені в НАТО казали, що санкції одразу не діють і корабель розвертається дуже повільно. Проте, удар буде хорошим.

- Близько 30 тисяч кримських татар були вимушені залишити Крим. Це 10% кримсько-татарського населення . І цей процес триває.

- Оточують будинок, стрибають через паркан, ламають двері і все розкидають. Обшуки проводяться не для пошуку чогось, а для залякування.

- Якщо врахувати злочини, які здійснювала радянська влада щодо кримських татар – то розміри співпраці з нацистами буди незначними.

- У Росії вже немає гальм. Нічого втрачати. Знаєте, є "опущені" люди, які підуть на будь-яку підлість. Це – теж саме.

- Варіант, що вони повністю заблокують кордон зі своїми БТР, танками і нікого не пропустять. Ми хочемо, щоб цю картину побачили наші гості з європейських структур

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