Мумії, що ожили. Трейлер документального серіалу 337

У вихідні о 21:00

Мумії, що ожили.

Мумії-мертве людське тіло що відмінно збереглося. Вії, волосся, пози і останній вираз на обличчі - все це збереглося через тисячі років. "Мумії, що ожили" - це новаторський документальний серіал, в якому неймовірні історії підкріплені приголомшливою графікою відтворення. Кожна знайдена мумія служить нам путівником по минулому, але вік деяких з них досягає 3600 років. Виявлені поряд з древніми текстами, творами мистецтва, археологічними знахідками тіла дають нам детальне уявлення про життя предків. Рани, що зображують криваві битви і героїчну загибель. Витончені руки, прикрашені ювелірними виробами, що підтверджують соціальний статус і релігію мумії. Цей захоплюючий серіал переносить нас у часі і розповідає про людей і події, які формували нашу цивілізацію в далекому минулому. Творці програми детально відтворюють образ людини з мумії, яким вона була, за допомогою анімаційної графіки. Це дозволяє глядачеві багато дізнатися про його долю: ким був, де жив та за яких обставин смерть людину.

Виробництво: Канада