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Можуть виникнути великі проблеми: експерти попереджають про ризики запуску енергоринку

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Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначив, що тільки після налагодження всіх зв'язків між учасниками, можна говорити про те, що енергоринок запрацював.

За його словами, ринок, зокрема енергетичний, це складна соціальна система, в якій, за неналаженного зв'язку, немає впевненості в тому, що запрацюють відносини не лише між споживачами і виробниками, але й між учасниками ринку, які мають узгодити складну систему обліку споживання та розрахунків в реальному часі.

Він висловив жаль через те, що представники органів виконавчої влади не розуміють всю складність цієї системи, які ставляться до цього зверхньо. За його словами, ті ризики, про які зараз попереджають експерти енергоринку. можуть перейти в дуже великі проблеми, однією з яких може стати подорожчання електроенергії для кінцевих споживачів.

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