МоваЯзык
Реєстрація
МедОбозГоловна

'' Можуть побудувати і свинарник'': Левченко розповів, що чекає на Росію за будівництво паркану на Перекопському перешийку

2.7тЧитати матеріал російською

Радник міністра із питань тимчасово окупованих територій України Олександр Левченко зазначив, що тема збудованого ФСБ паркану, який відділив Крим від України, буде підніматись на засіданні групи Будапештського меморандуму, на якому розглядатиметься питання дотримання Росією його положень.

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Олександр Левченко

Новини

Всі новини