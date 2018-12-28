'' Можуть побудувати і свинарник'': Левченко розповів, що чекає на Росію за будівництво паркану на Перекопському перешийку

'' Можуть побудувати і свинарник'': Левченко розповів, що чекає на Росію за будівництво паркану на Перекопському перешийку2.7тЧитати матеріал російською
Радник міністра із питань тимчасово окупованих територій України Олександр Левченко зазначив, що тема збудованого ФСБ паркану, який відділив Крим від України, буде підніматись на засіданні групи Будапештського меморандуму, на якому розглядатиметься питання дотримання Росією його положень.
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