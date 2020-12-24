Можна замовити виступ але коли стосується гідності - ми нею не торгуємо - Валерій Харчишин

Сьогодні сеанс гострих запитань до Валерія Харчишина, лідера гурту "Друга ріка"

Запитання від народу до яскравих особистостей. Саме глядачі телеканалу і читачі сайту Obozrevatel можуть запитати все, що їх цікавить - у всіх, хто їм цікавий. Політики, топ-чиновники, зірки спорту, шоу-бізу та соцмереж - гості програми Гостре питання.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора і контролера, аби на кожне запитання пролунала відверта відповідь.