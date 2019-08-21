Можна домовлятись і з Медведчуком, якщо це наблизить мир: думка дипломата

Військовий дипломат Петро Гаращук заявив, що українцям не можна звертати увагу на лозунги і керуватися лише практичними діями.

Він заявив, що війна на території України триває вже п'ять років, і протягом п'яти років ця тема активно обговорюється у ЗМІ, всі дають поради та дискутують. Але треба розуміти, заявив Гаращук, що дипломатія це не інструмент, який може когось до чогось примусити. Це інтелектуальнас права, дипломатія має на меті досягнення домовленості одніє сторони із іншою. За словами дипломата, і керівництво України, і керівництво країни-агресора неодноразово заявляли про бажання досягнути домовленостей щодо припинення бойових дій на Сході України.

Гаращук заявив, що командирами підрозділів на окупованій території є російські генерали, їх можна зняти на відео, розпитати у них про їхню біографію і показати ці дані у "нормандському форматі", наприклад.

Він закож заявив, що звільнення Романа Безсмертного із займає посади є позитивним фактором, оскільки, на думку Гаращука, Безсмертний погано уявляє якою ситуація на Донбасі є насправді.

Для досягнення миру, за словами Гаращука, будь-яка людина, яка може вплинути на це рішення, є важливою, і, якщо це необхідно, то дипломат вважає за потрібне сідати за стіл переговорів із Медведчуком або Рабиновичем

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