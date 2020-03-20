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20 березня • оновлено в 22:57
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"Можливий сценарій Італії": лікарка звернулася до українців через карантин

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Сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі ObozTV звернулася до українців через коронавірус і закликала суворо дотримуватися режиму самоізоляції.

"Користуючись нагодою, хочу звернутися до українців. У країні карантин. Це не канікули, це не відпустка. Самоізолюйтеся. Не ходіть на природу розпивати спиртні напої. Не ведіться на те, що рівень алкоголю в крові вбиває збудника - це неправда, фейк", - заявила Олещенко.

"Єдине, що врятує українців - карантин. Інакше ми підемо за шляхом і за сценарієм Італії, і це буде дуже погано. Шановні, єдиний метод вберегтися - самоізоляція. Будьте здорові", - додала вона.

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