"Можливий сценарій Італії": лікарка звернулася до українців через карантин

Сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі ObozTV звернулася до українців через коронавірус і закликала суворо дотримуватися режиму самоізоляції.

"Користуючись нагодою, хочу звернутися до українців. У країні карантин. Це не канікули, це не відпустка. Самоізолюйтеся. Не ходіть на природу розпивати спиртні напої. Не ведіться на те, що рівень алкоголю в крові вбиває збудника - це неправда, фейк", - заявила Олещенко.

"Єдине, що врятує українців - карантин. Інакше ми підемо за шляхом і за сценарієм Італії, і це буде дуже погано. Шановні, єдиний метод вберегтися - самоізоляція. Будьте здорові", - додала вона.

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