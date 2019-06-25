"Нові обличчя – ще не гарантія якості": Юсов розповів про "сюрпризи" на виборах в Раду

Громадський активіст і політичний діяч Андрій Юсов – про те, яким буде новий склад Верховної Ради України IX скликання.

"Уже зараз можна говорити не про п'ятірку (політичних партій. – Ред.), а про сімку, яка буде змагатися. Ще можливі додаткові сюрпризи", – вважає Юсов.

За його прогнозом, в найближчі тижні буде спекотно "не тільки на вулиці, а й в електоральних полях".

Однак активіст застерігає: "Саме по собі оновлення і нові обличчя – це не гарантія якості. Чинний склад Верховної Ради – це на 70% нові депутати, які до цього не були депутатами парламенту. Але ми бачимо, що претензій до них чимало. І рейтинг недовіри до Верховної Ради зараз зашкалює. А рейтинг довіри зовсім невеликий, близько 4%".

Чому "Слуга народу" втратила 2% рейтингу? Які шанси у інших політичних сил? Дивіться докладніше в нашому ефірі.

Продовження інтерв'ю – тут.

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