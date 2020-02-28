Можливі кадрові зміни в уряді: Микола Томенко

Микола Томенко, громадський та політичний діяч, лідер Громадського руху "Рідна країна" у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував майбутні місцеві вибори в Україні а також ймовірність відставки Кабміну.

"Якщо би президент прийняв для себе ріщення зміни, то варто було би поступово готувати суспільство і не голосувати за ухвалення звіту уряду... Зеленський вже назвав прізвища. Єрмак є важливою людиною. Коли Богдана звільнили, то на тиждень зупинились всі кадрові призначення, наприклад", - заявив Томенко.

Він також зазначив, що Україна має вигляд не парламентсько-президентської республіки, а офісно-президентської республіки, де президент працює на офіс президента.

"Раніше Зеленський працював на Богдана, а тепер Зеленський працює на Єрмака", - заявив Томенко.

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