Можливі допити й арешти: в ГПУ прокоментували обшуки в Кабміні

Речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко заявив, що під час розслідування розкрадань в оборонці на суму понад 6,7 млн доларів покарання для винних може скласти від 8 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Коментуючи обшуки в Кабміні і на підприємстві "Спецтехекспорт", Лисенко зазначив, що йдеться про контракт, який укладало одне з підприємств концерну "Укроборонпром" з іноземною компанією.

У процесуальному порядку будуть допитані всі особи, які були задіяні в підготовці і підписанні цього контракту, а також у перемовинах з цими компаніями, зазначив він.

"Можливі допити людей, які причетні до написання цього контракту, а також були задіяні в переговорах. Буде призначено низку експертиз, зокрема економічна. Тільки після цього можна виходити на обвинувальний акт. На сьогоднішній день про конкретні прізвища не йдеться. Кримінальне провадження відкрито за фактом. Буде допит фігурантів, не виключається оголошення підозр, обрання запобіжних заходів", – повідомив речник Генпрокуратури.

Подробиці дивіться в Підсумках дня на ObozTV.

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