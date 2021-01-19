Мовний омбудсмен Кремінь сказав про покарання нардепів за російську

Тетяна Гайжевська Відео 12:43, 19.01.2021 Оновлено: 13:25, 19.01.2021

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів про перші реакції на статтю 30 Закону про мову, що набула чинності 16 січня. За його словами, на адресу мовного омбудсмену вже почали надходити звернення громадян, що повідомляють про факти порушення їхніх мовних прав. Кремінь розповів, в якому разі клієнту закладу надання послуг можна відповісти російською і яке покарання передбачено для нардепів, що виступають з трибуни Ради не державною мовою.

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