Мовний омбудсмен Кремінь сказав про покарання нардепів за російську

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів про перші реакції на статтю 30 Закону про мову, що набула чинності 16 січня. За його словами, на адресу мовного омбудсмену вже почали надходити звернення громадян, що повідомляють про факти порушення їхніх мовних прав. Кремінь розповів, в якому разі клієнту закладу надання послуг можна відповісти російською і яке покарання передбачено для нардепів, що виступають з трибуни Ради не державною мовою.