Головна Новини
6 грудня • оновлено в 07:45
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Мотовертолет - на сторожі Дубая

60
Читати матеріал російською

HoverSurf спільно з поліцією Дубая представила літаючий електромотоцикл, призначений для патрулювання місцевості.

Транспортний засіб показали на виставці Gitex 2017 Дубаї.

Мотовертолет

Мотовертолет

скріншот з відео

Мотовертолет

Мотовертолет

скріншот з відео

Байк розрахований на одного або двох пасажирів загальною вагою до 300 кілограмів, а також підтримує дистанційне керування. Він може підніматися на п'ять метрів над землею і пролетіти до шести кілометрів на швидкості 70 кілометрів на годину.

Крім того, він може пересуватися по землі в режимі звичайного мотоцикла і таким чином заряду вистачить на вісім годин з максимальною швидкістю в 200 кілометрів на годину.

Мотовертолет

Мотовертолет

скріншот з відео

Мотовертолет

Мотовертолет

скріншот з відео

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Insta OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Insta OBOZ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини