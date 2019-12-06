Мотовертолет - на сторожі Дубая
HoverSurf спільно з поліцією Дубая представила літаючий електромотоцикл, призначений для патрулювання місцевості.
Транспортний засіб показали на виставці Gitex 2017 Дубаї.
Мотовертолет
скріншот з відео
Мотовертолет
скріншот з відео
Байк розрахований на одного або двох пасажирів загальною вагою до 300 кілограмів, а також підтримує дистанційне керування. Він може підніматися на п'ять метрів над землею і пролетіти до шести кілометрів на швидкості 70 кілометрів на годину.
Крім того, він може пересуватися по землі в режимі звичайного мотоцикла і таким чином заряду вистачить на вісім годин з максимальною швидкістю в 200 кілометрів на годину.
Мотовертолет
скріншот з відео
Мотовертолет
скріншот з відео
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