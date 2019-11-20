Мотоцикл на реактивній тязі

Колін Фурзе – винахідник, каскадер, кінорежисер і блогер – сьогодні розповість нам, як управляти реактивним велосипедом.

Велосипед укомплектований двигуном на реактивній тязі.

Для того, щоб поставити на нього двигун і турбіни, довелося трохи змінити конструкцію.

Цей велосипед не тільки швидко їде і прискорюється, але також вивергає зачаровують язики полум'я, які приковують увагу всіх оточуючих.

Керувати ним не так легко. Через двигуна вага велосипеда значно збільшився, а маленький розмір коліс – не найкраще рішення для великої швидкості.

Це не перше творіння винахідника, на його рахунку більше десятка різних божевільних винаходів, які Ви можете побачити на його Ютуб-каналі.

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