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20 листопада • оновлено в 13:18
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Мотоцикл на реактивній тязі

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Колін Фурзе – винахідник, каскадер, кінорежисер і блогер – сьогодні розповість нам, як управляти реактивним велосипедом.

Велосипед укомплектований двигуном на реактивній тязі.

Для того, щоб поставити на нього двигун і турбіни, довелося трохи змінити конструкцію.

Мотоцикл на реактивній тязі
Мотоцикл на реактивній тязі

Цей велосипед не тільки швидко їде і прискорюється, але також вивергає зачаровують язики полум'я, які приковують увагу всіх оточуючих.

Керувати ним не так легко. Через двигуна вага велосипеда значно збільшився, а маленький розмір коліс – не найкраще рішення для великої швидкості.

Мотоцикл на реактивній тязі
Мотоцикл на реактивній тязі

Це не перше творіння винахідника, на його рахунку більше десятка різних божевільних винаходів, які Ви можете побачити на його Ютуб-каналі.

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