В наші дні мототриал міцно закріпився в календарі офіційних змагань FIM (Міжнародної Мотоциклетної Федерації). І з кожним роком залучає все більше число послідовників в зв'язку з цілком природним бажанням будь-якої людини – долати нові перешкоди на своєму шляху.

Мототриал - захоплююча дисципліна Скріншот з відео

Мототриал - захоплююча дисципліна Скріншот з відео

Незважаючи на відсутність затяжних стрибків і високих швидкостей, мототриал є не менш видовищною і захоплюючою дисципліною, ніж, наприклад, мотокрос або ендуро. Майстерність райдерів вражає уяву - їх неймовірний контроль над мотоциклом, вміння знаходити баланс на самих вузьких поверхнях стоячи на одному колесі, а також виконання неймовірних стрибків на стрімкі стіни або скелі викликають шквал емоцій у глядачів і уболівальників.

Мототриал - захоплююча дисципліна Скріншот з відео

Мототриал - захоплююча дисципліна Скріншот з відео

Найбільше число послідовників у мототриала знаходяться в Іспанії, Франції та, природно, Великобританії.

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