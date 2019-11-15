Чи можна вважати виключення депутатів розколом у партії "Слуга народу": політолог

Політичний експерт Олександр Москалюк у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, чи можна вважати виключення двох депутатів початком розколу

"Розкол може бути, якщо щось було монолітне. Щоб говорити про монолітність, то потрібно, щоб партія довше існувала. Була історія подібна із розколом у лейбористській партії, яка була стабільною довгий період часу і за цей час стала класичною. Ну, а як можна говорити про розкол партії, яка існує такий короткий проміжок часу? І другий момент - коли формується якась команда, треба підбирати людей неконфліктних, де кожен має розуміти свою фукцію і відчувати себе частиною команди. А тут, висловлюючись футбольною термінологією, кожен відчуває себе Кріштіану Рональду. При тому, що до рівня професіоналізму цього футболіста їм дуже далеко", - заявив експерт.

Він зазначив, що дострокових парламентських виборів українцям варто чекати десь за 10-18 місяців.

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