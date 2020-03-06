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6 березня • оновлено в 16:49
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MOROZOVA стала гостею інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

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Співачка MOROZOVA стала гостею інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Вона розповіла про нові пісні, концерти та творчі плани на майбутнє.

"Я люблю восьме березня, чому ні. Це особливий день, коли дивишся у вікно, а чоловіки несуть жінкам букети квітів, а хтось може сніданок приготує навіть", - зізналася співачка.

MOROZOVA також розповіла деталі про свою прем'єру та виконала нову пісню у прямому етері телеканалу.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
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