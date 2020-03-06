MOROZOVA стала гостею інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Співачка MOROZOVA стала гостею інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Вона розповіла про нові пісні, концерти та творчі плани на майбутнє.
"Я люблю восьме березня, чому ні. Це особливий день, коли дивишся у вікно, а чоловіки несуть жінкам букети квітів, а хтось може сніданок приготує навіть", - зізналася співачка.
MOROZOVA також розповіла деталі про свою прем'єру та виконала нову пісню у прямому етері телеканалу.
Про ці та інші новини дізнавайтесь на ObozTV.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы