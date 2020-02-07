Прийде класична зима: прогноз погоди на 8 лютого від ObozTV

У суботу до України навідається "класична зима" – буде морозно, проте сонячно. Місцями похолоднішає до -13 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на 8 лютого.

На заході малохмарно та сухо. Температура повітря вдень +3 градуси, вночі -7.

Північним регіонам синоптики обіцяють мінливу хмарність, також без опадів. Денний максимум -3, нічний мінімум -11 градусів.

На сході небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Максимум денної температури -7, вночі на термометрах -13 градусів.

На півдні та в Криму – ясно та морозно. Температура повітря вдень -3 градуси, вночі -7.

У центральних областях також сонячно та сухо. Стрілка термометра протягом дня підніметься до -3, вночі опуститься до -9 градусів.

У Києві очікується погожий ясний день. Денний максимум -3 градуси, нічний мінімум -5.

OBOZREVATEL нагадує, що похолодання в Україні буде нетривалим – за прогнозами Укргідрометцентру, вже за чотири дні розпочнеться чергове потепління.

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