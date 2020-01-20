Моральне знущання і психологічний тиск: як на українських телеканалах створюють "рейтингові програми"

Директоркою школи леді в четвертому сезоні проєкту "Від пацанки до панянки" на Новому каналі довірено бути Тетяні Мокріді.

Побачити у новій ролі журналістку, політологиню, колишню членкиню Національної ради з питань телебачення та радіомовлення можна буде у прем’єрному показі шоу, яке має відбутися 17 лютого. Але залишаються відкритими два питання.

Чи Ольга Фреймут, "головна панянка України" проходила ті моральні тортури, якими за її безпосередньої участі катували учасниць попереднього сезону?

А друге до Тетяни Мокріді. Чи буде вона і надалі провокувати учасниць програми до демонстрації своїх вад, замість того щоб дати шанс обраним учасницям на краще життя.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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