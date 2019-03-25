Монтізація субсидій: експерт назвав ''групу ризику'' неплатників за послуги ЖКГ

Старший консультант з питань соцзахисту населення Інституту місцевого розвитку Антон Левицький зазначив, що в Україні відбулося скорочення субсидіантів на третину.

За його словами, під час різкого зростання тарифів, український уряд зробив простий крок; умови отримання субсидій було максимально спрощено. Але зараз, коли відпрацювались всі технології, коли запрацювала центральна база даних, настав час, за його словами, ввести розумні обмеження, які і було запроваджено.

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